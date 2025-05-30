Spot Doğal Gaz Piyasasında Fiyat ve İşlem Hacmi Artış Gösterdi

Spot Doğal Gaz Piyasasında Fiyat ve İşlem Hacmi Artış Gösterdi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dün spot doğal gaz piyasasında 1000 metreküp gazın referans fiyatı 13 bin 717 lira 86 kuruş olarak belirlendi. İşlem hacmi önceki güne göre belirgin bir artış göstererek 18 milyon 905 bin 431 lira oldu.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 13 bin 717 lira 86 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 18 milyon 905 bin 431 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 6 milyon 640 bin 440 lira olarak açıklandı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 13 bin 717 lira 86 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 1 milyon 396 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 14 bin 403 lira 75 kuruş, satış fiyatı ise 13 bin 31 lira 97 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 102 milyon 673 bin 788 metreküp doğal gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 103 milyon 116 bin 606 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA / Başak Erkalan - Ekonomi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bir döneme damga vuran Sezer Güvenirgil sağlık sorunları yaşıyor

Bücür Cadı'nın efsane isminden üzen haber! Bir döneme damga vurmuştu!
Yavuz Bingöl'ün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elini öptüğü anlar olay oldu

Ünlü sanatçının Erdoğan'ın elini öptüğü anlar olay oldu
Uçakta 'bomba' deyince kendilerini karakolda buldular

Uçakta o kelimeyi kullanınca kendilerini karakolda buldular
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Real Madrid, Trent Alexander-Arnold ile 6 yıllık sözleşme imzaladı

Avrupa bu transferi konuşuyor! Real Madrid'e 6 yıllık imzayı attı
Şırdancı Mehmet 'eşini darp ettiği için gözaltına alındı' iddiası

Şırdancı Mehmet gözaltına alındı! İddialar oldukça vahim
Haribo'dan uyuşturucu çıktı, ürünler toplatıldı

Haribo'dan uyuşturucu çıktı, ürünler toplatıldı
Özcan Deniz ve abisi arasında sular durulmuyor! Mahkeme uzaklaştırma kararı verdi

22 yıllık güven yıkıldı! Aile mahkemesi olaya noktayı koydu
Rekabet Kurulu'ndan Arzum'a satış fiyatları için dev para cezası

Ünlü ev aletleri firmasına rekor ceza
Meclis Başkanı Kurtulmuş Özgür Özel'i ziyaret ediyor

Numan Kurtulmuş'tan CHP'ye ziyaret! Masada tek konu var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.