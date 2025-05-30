Spot Doğal Gaz Piyasasında Fiyat ve İşlem Hacmi Artış Gösterdi

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 13 bin 717 lira 86 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 18 milyon 905 bin 431 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 6 milyon 640 bin 440 lira olarak açıklandı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 13 bin 717 lira 86 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 1 milyon 396 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 14 bin 403 lira 75 kuruş, satış fiyatı ise 13 bin 31 lira 97 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 102 milyon 673 bin 788 metreküp doğal gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 103 milyon 116 bin 606 metreküp olarak kayıtlara geçti.