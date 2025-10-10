Spot Doğal Gaz Piyasasında Fiyat Artışı

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 14 bin 416 lira 33 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 15 milyon 866 bin 835 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 9 milyon 659 bin 72 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 14 bin 416 lira 33 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 1 milyon 102 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 15 bin 137 lira 15 kuruş, satış fiyatı ise 13 bin 695 lira 51 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 132 milyon 765 bin 728 metreküp doğal gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 132 milyon 987 bin 483 metreküp olarak kayıtlara geçti.