Spot Doğal Gaz Piyasasında Fiyat Artışı

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 14 bin 637 lira 32 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 4 milyon 566 bin 843 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 4 milyon 131 bin 633 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 14 bin 637 lira 32 kuruş, gaz ticaret miktarı da 312 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 15 bin 369 lira 19 kuruş, satış fiyatı ise 13 bin 905 lira 45 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 139 milyon 477 bin 374 metreküp doğal gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 139 milyon 703 bin 841 metreküp olarak kayıtlara geçti.