Spot Doğal Gaz Piyasasında Fiyat Artışı

Spot doğal gaz piyasasında 1000 metreküp gazın referans fiyatı 14 bin 324 lira olarak belirlendi. İşlem hacmi ise 13 milyon 994 bin lira oldu.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 14 bin 324 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 13 milyon 994 bin 448 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 12 milyon 755 bin 460 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 14 bin 324 lira, gaz ticaret miktarı da 977 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 15 bin 40 lira 20 kuruş, satış fiyatı ise 13 bin 607 lira 80 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 141 milyon 216 bin 39 metreküp doğal gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 140 milyon 578 bin 223 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA / Başak Erkalan - Ekonomi
