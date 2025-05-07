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Spot Doğal Gaz Piyasasında Fiyat Artışı

Spot Doğal Gaz Piyasasında Fiyat Artışı
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Dün spot doğal gaz piyasasında 1000 metreküp gazın referans fiyatı 13 bin 85 lira 7 kuruş olarak belirlenirken, işlem hacmi 11 milyon 159 bin 900 lira oldu.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 13 bin 85 lira 7 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 11 milyon 159 bin 900 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 5 milyon 362 bin 480 lira olarak açıklandı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 13 bin 85 lira 7 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 875 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 13 bin 860 lira, satış fiyatı ise 12 bin 430 lira 82 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 140 milyon 843 bin 113 metreküp doğal gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 140 milyon 780 bin 255 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA / Handan Kazancı - Ekonomi
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