Spot Doğal Gaz Piyasasında Fiyat Artışı: 1000 Metreküp 14 Bin 263 Lira 25 Kuruş

Dün spot doğal gaz piyasasında 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 14 bin 263 lira 25 kuruş olarak belirlendi. İşlem hacmi 19 milyon lirayı aştı ve doğal gaz giriş miktarı 162 milyon metreküpü buldu.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 19 milyon 109 bin 472 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 9 milyon 563 bin 220 lira olarak açıklanmıştı.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 14 bin 976 lira 41 kuruş, satış fiyatı ise 13 bin 550 lira 9 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 162 milyon 202 bin 292 metreküp doğal gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 162 milyon 407 bin 842 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA / Handan Kazancı - Ekonomi
