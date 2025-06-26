Spot Doğal Gaz Piyasanında Fiyatlar Artış Gösterdi

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 13 bin 632 lira 7 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 19 milyon 131 bin 908 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 10 milyon 323 bin 828 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 13 bin 632 lira 7 kuruş, gaz ticaret miktarı da 1 milyon 428 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 14 bin 313 lira 67 kuruş, satış fiyatı ise 12 bin 950 lira 47 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 134 milyon 594 bin 458 metreküp doğal gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 134 milyon 516 bin 720 metreküp olarak kayıtlara geçti.