Spot Doğal Gaz Piyasa Fiyatları Belirlendi

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 13 bin 802 lira 83 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 5 milyon 543 bin 260 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 7 milyon 745 bin 790 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 13 bin 802 lira 83 kuruş, gaz ticaret miktarı da 401 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 15 bin lira, satış fiyatı ise 13 bin 112 lira 69 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 130 milyon 959 bin 339 metreküp doğal gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 130 milyon 793 bin 239 metreküp olarak kayıtlara geçti.