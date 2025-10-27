Haberler

Spot Doğal Gaz Piyasa Fiyatları Açıklandı

Güncelleme:
Dün spot doğal gaz piyasasında 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 14 bin 314 lira 76 kuruş olarak belirlenirken, işlem hacmi 13 milyon 836 bin 176 lira oldu. Türkiye'ye 115 milyon metreküp doğal gaz girişi gerçekleşti.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 14 bin 314 lira 76 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 13 milyon 836 bin 176 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 17 milyon 638 bin 734 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 14 bin 314 lira 76 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 992 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 15 bin 30 lira 50 kuruş, satış fiyatı ise 13 bin 599 lira 2 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 115 milyon 130 bin 23 metreküp doğal gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 115 milyon 243 bin 817 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA / Gülşen Çağatay - Ekonomi
