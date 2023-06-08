Spot Doğal Gaz Fiyatları Yükselişte

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 7 bin 999 lira 83 kuruş olarak belirlendi. Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 8 milyon 974 bin 821 lira olarak gerçekleşti.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 7 bin 999 lira 83 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 8 milyon 974 bin 821 lira olarak gerçekleşti. Bu rakam, bir önceki gün 3 milyon 592 bin 502 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 7 bin 999 lira 83 kuruş, gaz ticaret miktarı da 1 milyon 120 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 8 bin 399 lira 82 kuruş, satış fiyatı ise 7 bin 599 lira 84 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 95 milyon 470 bin 544 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 95 milyon 88 bin 83 metreküp olarak kayıtlara geçti.