Spot doğal gaz fiyatları yükseldi

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 9 bin 236 lira 64 kuruş olarak belirlendi. Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 9 bin 698 lira 47 kuruş, satış fiyatı ise 8 bin 774 lira 81 kuruş olarak belirlendi.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 9 bin 236 lira 64 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 37 milyon 452 bin 305 lira oldu. Bu tutar, bir önceki gün 31 milyon 324 bin 645 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 9 bin 236 lira 64 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 4 milyon 55 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 9 bin 698 lira 47 kuruş, satış fiyatı ise 8 bin 774 lira 81 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 128 milyon 117 bin 616 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 129 milyon 436 bin 21 metreküp olarak kayıtlara geçti.