Spot doğal gaz fiyatları yükseldi

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 9 bin 656 lira 84 kuruş olarak belirlendi. Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 10 bin 139 lira 68 kuruş, satış fiyatı ise 9 bin 174 lira olarak belirlendi. Türkiye'ye dün 123 milyon 148 bin 968 metreküp doğal gaz girişi sağlandı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 9 bin 656 lira 84 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 37 milyon 439 bin 249 lira oldu. Bu rakam, bir önceki gün 29 milyon 628 bin 783 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 9 bin 656 lira 84 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 3 milyon 877 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 10 bin 139 lira 68 kuruş, satış fiyatı ise 9 bin 174 lira olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 123 milyon 148 bin 968 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 123 milyon 445 bin 763 metreküp olarak kayıtlara geçti.