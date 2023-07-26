Spot doğal gaz fiyatları yükseldi

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 9 bin 451 lira 71 kuruş olarak belirlendi. Toplam işlem hacmi ise 30 milyon 9 bin 650 lira olarak gerçekleşti.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 9 bin 451 lira 71 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 30 milyon 9 bin 650 lira olarak gerçekleşti. Bu rakam, bir önceki gün 27 milyon 924 bin 743 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 9 bin 451 lira 71 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 3 milyon 175 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 9 bin 924 lira 30 kuruş, satış fiyatı ise 8 bin 979 lira 12 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 108 milyon 76 bin 37 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 110 milyon 43 bin 165 metreküp olarak kayıtlara geçti.