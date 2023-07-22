Spot doğal gaz fiyatları yükseldi

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 9 bin 537 lira 84 kuruş olarak belirlendi. Toplam işlem hacmi 29 milyon 605 bin 448 lira olarak gerçekleşti. Türkiye'ye 113 milyon 720 bin 103 metreküp doğal gaz girişi sağlandı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 9 bin 537 lira 84 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 29 milyon 605 bin 448 lira olarak gerçekleşti. Bu rakam, bir önceki gün 22 milyon 210 bin 860 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 9 bin 537 lira 84 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 3 milyon 104 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 10 bin 14 lira 73 kuruş, satış fiyatı ise 9 bin 60 lira 95 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 113 milyon 720 bin 103 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 114 milyon 147 bin 451 metreküp olarak kayıtlara geçti.