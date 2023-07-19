Spot doğal gaz fiyatları yükseldi

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 9 bin 449 lira 3 kuruş olarak belirlendi. Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 9 bin 921 lira 48 kuruş, satış fiyatı ise 8 bin 976 lira 58 kuruş olarak belirlendi. Türkiye'ye dün 97 milyon 419 bin 891 metreküp doğal gaz girişi sağlandı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 9 bin 449 lira 3 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 12 milyon 283 bin 734 lira olarak gerçekleşti. Bu rakam, bir önceki gün 10 milyon 355 bin 317 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 9 bin 449 lira 3 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 1 milyon 300 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 9 bin 921 lira 48 kuruş, satış fiyatı ise 8 bin 976 lira 58 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 97 milyon 419 bin 891 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 97 milyon 998 bin 615 metreküp olarak kayıtlara geçti.