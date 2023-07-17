Spot doğal gaz fiyatları yükseldi

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 9 bin 462 lira 74 kuruş olarak belirlendi. Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 38 milyon 835 bin 74 lira olarak gerçekleşti. Bu rakam, bir önceki gün 27 milyon 948 bin 974 lira olarak açıklanmıştı. Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 9 bin 462 lira 74 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 4 milyon 104 bin metreküp oldu. Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 9 bin 935 lira 88 kuruş, satış fiyatı ise 8 bin 989 lira 60 kuruş olarak belirlendi. Türkiye'ye dün 100 milyon 95 bin 811 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 97 milyon 345 bin 683 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 9 bin 462 lira 74 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 38 milyon 835 bin 74 lira olarak gerçekleşti. Bu rakam, bir önceki gün 27 milyon 948 bin 974 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 9 bin 462 lira 74 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 4 milyon 104 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 9 bin 935 lira 88 kuruş, satış fiyatı ise 8 bin 989 lira 60 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 100 milyon 95 bin 811 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 97 milyon 345 bin 683 metreküp olarak kayıtlara geçti.