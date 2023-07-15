Spot doğal gaz fiyatları yükseldi

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 9 bin 393 lira 70 kuruş olarak belirlendi. Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 9 bin 863 lira 39 kuruş, satış fiyatı ise 8 bin 924 lira 2 kuruş olarak belirlendi. Türkiye'ye dün 102 milyon 737 bin 291 metreküp doğal gaz girişi sağlandı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 9 bin 393 lira 70 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 33 milyon 874 bin 106 lira olarak gerçekleşti. Bu rakam, bir önceki gün 26 milyon 673 bin 816 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 9 bin 393 lira 70 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 3 milyon 606 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 9 bin 863 lira 39 kuruş, satış fiyatı ise 8 bin 924 lira 2 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 102 milyon 737 bin 291 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 103 milyon 393 bin 168 metreküp olarak kayıtlara geçti.