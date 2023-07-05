Spot doğal gaz fiyatları yükseldi

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 9 bin 213 lira 72 kuruş olarak belirlendi. Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 69 milyon 470 bin 109 lira olarak gerçekleşti. Bu rakam, bir önceki gün 66 milyon 537 bin 805 lira olarak açıklanmıştı. Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 9 bin 213 lira 72 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 7 milyon 539 bin metreküp oldu. Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 9 bin 674 lira 41 kuruş, satış fiyatı ise 8 bin 753 lira 3 kuruş olarak belirlendi. Türkiye'ye dün 111 milyon 819 bin 490 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 110 milyon 497 bin 579 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 9 bin 213 lira 72 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 69 milyon 470 bin 109 lira olarak gerçekleşti. Bu rakam, bir önceki gün 66 milyon 537 bin 805 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 9 bin 213 lira 72 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 7 milyon 539 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 9 bin 674 lira 41 kuruş, satış fiyatı ise 8 bin 753 lira 3 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 111 milyon 819 bin 490 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 110 milyon 497 bin 579 metreküp olarak kayıtlara geçti.