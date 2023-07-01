Spot doğal gaz fiyatları yükseldi

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 9 bin 174 lira 37 kuruş olarak belirlendi. Toplam işlem hacmi ise 81 milyon 403 bin 583 lira olarak gerçekleşti.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 9 bin 174 lira 37 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 81 milyon 403 bin 583 lira olarak gerçekleşti. Bu rakam, bir önceki gün 65 milyon 630 bin 72 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 9 bin 174 lira 37 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 8 milyon 873 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 9 bin 633 lira 9 kuruş, satış fiyatı ise 8 bin 715 lira 65 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 42 milyon 422 bin 332 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 41 milyon 97 bin 457 metreküp olarak kayıtlara geçti.