Spot Doğal Gaz Fiyatları ve Piyasa Verileri Açıklandı

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 9 milyon 848 bin 290 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 6 milyon 826 bin 724 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 14 bin 399 lira 10 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 684 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 15 bin 119 lira 6 kuruş, satış fiyatı ise 13 bin 679 lira 15 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 127 milyon 902 bin 608 metreküp doğal gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 127 milyon 977 bin 844 metreküp olarak kayıtlara geçti.