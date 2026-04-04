Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 4 milyon 588 bin 68 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 8 milyon 677 bin 713 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 15 bin 92 lira 70 kuruş olarak belirlenirken, gaz ticaret miktarı 304 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 15 bin 847 lira 34 kuruş, satış fiyatı ise 14 bin 338 lira 7 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 169 milyon 219 bin 93 metreküp gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 177 milyon 615 bin 280 metreküp olarak kayıtlara geçti.