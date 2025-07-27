Spot Doğal Gaz Fiyatları ve Piyasa Verileri

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 14 bin 433 lira 17 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 9 milyon 554 bin 745 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 10 milyon 444 bin 876 lira olarak açıklandı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 14 bin 433 lira 17 kuruş, gaz ticaret miktarı da 662 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 15 bin 154 lira 83 kuruş, satış fiyatı ise 13 bin 711 lira 51 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 137 milyon 545 bin 996 metreküp doğal gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 137 milyon 872 bin 208 metreküp olarak kayıtlara geçti.