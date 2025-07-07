Spot Doğal Gaz Fiyatları ve Piyasa Verileri

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 14 bin 698 lira 83 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 8 milyon 495 bin 906 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 5 milyon 813 bin 807 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 14 bin 698 lira 83 kuruş, gaz ticaret miktarı da 578 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 15 bin 433 lira 77 kuruş, satış fiyatı ise 13 bin 963 lira 89 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 118 milyon 836 bin 222 metreküp doğal gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 118 milyon 939 bin 517 metreküp olarak kayıtlara geçti.