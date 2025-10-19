Spot Doğal Gaz Fiyatları ve İşlem Hacmi Güncellendi

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 14 bin 279 lira 43 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 11 milyon 79 bin 573 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 11 milyon 428 bin 169 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 14 bin 279 lira 43 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 776 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 14 bin 993 lira 40 kuruş, satış fiyatı ise 13 bin 565 lira 46 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 155 milyon 587 bin 895 metreküp doğal gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 155 milyon 513 bin 464 metreküp olarak kayıtlara geçti.