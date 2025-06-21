Spot Doğal Gaz Fiyatları ve İşlem Hacmi Düşüşte

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Spot doğal gaz piyasasında 1000 metreküp gazın güncel referans fiyatı 13 bin 669 lira 59 kuruş olarak belirlendi. İşlem hacmi ise bir önceki güne göre düştü.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 13 bin 669 lira 59 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 9 milyon 949 bin 340 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 10 milyon 658 bin 178 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 13 bin 669 lira 59 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 745 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 14 bin 353 lira 7 kuruş, satış fiyatı ise 12 bin 986 lira 11 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 139 milyon 507 bin 660 metreküp doğal gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 139 milyon 508 bin 271 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA / Hümeyra Ayaz - Ekonomi
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