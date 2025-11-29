Haberler

Spot Doğal Gaz Fiyatları ve İşlem Hacmi Düştü

Dün spot doğal gaz piyasasında 1000 metreküp doğal gaz referans fiyatı 14 bin 526 lira olarak belirlendi. İşlem hacmi ise 3 milyon 587 bin 948 lira oldu, önceki gün bu rakam 5 milyon 493 bin 136 lira idi.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 14 bin 526 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 3 milyon 587 bin 948 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 5 milyon 493 bin 136 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 14 bin 526 lira, gaz ticaret miktarı ise 247 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 15 bin 252 lira 32 kuruş, satış fiyatı ise 13 bin 799 lira 72 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 194 milyon 770 bin 494 metreküp doğal gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 194 milyon 732 bin 597 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA / Duygu Alhan - Ekonomi
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
