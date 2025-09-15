Spot Doğal Gaz Fiyatları ve İşlem Hacmi Düştü

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 14 bin 318 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 5 milyon 569 bin 594 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 11 milyon 680 bin 636 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 14 bin 318 lira, gaz ticaret miktarı ise 389 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 15 bin 33 lira 90 kuruş, satış fiyatı ise 13 bin 602 lira 10 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 108 milyon 156 bin 908 metreküp doğal gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 107 milyon 993 bin 327 metreküp olarak kayıtlara geçti.