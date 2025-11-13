Spot Doğal Gaz Fiyatları ve İşlem Hacmi Artıyor

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 14 bin 659 lira 70 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 7 milyon 146 bin 884 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 6 milyon 700 bin 250 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 14 bin 659 lira 70 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 488 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 15 bin 392 lira 69 kuruş, satış fiyatı ise 13 bin 926 lira 72 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 174 milyon 344 bin 275 metreküp doğal gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 174 milyon 699 bin 856 metreküp olarak kayıtlara geçti.