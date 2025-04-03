Spot Doğal Gaz Fiyatları ve İşlem Hacmi Artıyor

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 12 bin 798 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 9 milyon 888 bin 725 lira oldu. Bu tutar, bir önceki gün 6 milyon 753 bin 110 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 12 bin 798 lira, gaz ticaret miktarı ise 788 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 13 bin 437 lira 90 kuruş, satış fiyatı ise 12 bin 158 lira 10 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 148 milyon 40 bin 258 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 148 milyon 822 bin 938 metreküp olarak kayıtlara geçti.