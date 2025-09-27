Spot Doğal Gaz Fiyatları ve İşlem Hacmi Artış Gösterdi

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 14 bin 334 lira 35 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 9 milyon 787 bin 727 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 7 milyon 291 bin 872 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 14 bin 334 lira 35 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 683 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 15 bin 51 lira 7 kuruş, satış fiyatı ise 13 bin 617 lira 63 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 101 milyon 364 bin 933 metreküp doğal gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 101 milyon 300 bin 762 metreküp olarak kayıtlara geçti.