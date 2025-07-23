Spot Doğal Gaz Fiyatları ve İşlem Hacmi Artış Gösterdi

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 14 bin 774 lira 15 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 9 milyon 356 bin 204 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 8 milyon 448 bin 441 lira olarak açıklandı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 14 bin 774 lira 15 kuruş, gaz ticaret miktarı da 633 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 15 bin 512 lira 86 kuruş, satış fiyatı ise 14 bin 35 lira 44 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 139 milyon 498 bin 872 metreküp doğal gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 140 milyon 86 bin 614 metreküp olarak kayıtlara geçti.