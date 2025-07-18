Spot Doğal Gaz Fiyatları ve İşlem Hacmi Artış Gösterdi

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 14 bin 550 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 6 milyon 475 bin 50 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 5 milyon 571 bin 555 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 14 bin 550 lira, gaz ticaret miktarı da 445 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 15 bin 277 lira 50 kuruş, satış fiyatı ise 13 bin 822 lira 50 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 128 milyon 513 bin 322 metreküp doğal gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 129 bin 129 lira 232 metreküp olarak kayıtlara geçti.