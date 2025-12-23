Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 14 bin 505 lira 73 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 5 milyon 218 bin 727 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 5 milyon 531 bin 705 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 14 bin 505 lira 73 kuruş olarak belirlenirken, gaz ticaret miktarı 363 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 15 bin 231 lira 2 kuruş, satış fiyatı ise 13 bin 780 lira 44 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 274 milyon 498 bin 287 metreküp doğal gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 274 milyon 462 bin 740 metreküp olarak kayıtlara geçti.