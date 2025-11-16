Haberler

Spot Doğal Gaz Fiyatları ve İşlem Hacmi Açıklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Dün spot doğal gaz piyasasında 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 14 bin 607 lira 87 kuruş olarak belirlendi. İşlem hacmi ise 8 milyon 951 bin 138 lira oldu.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 14 bin 607 lira 87 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 8 milyon 951 bin 138 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 18 milyon 548 bin 522 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 14 bin 607 lira 87 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 623 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 15 bin 285 lira 47 kuruş, satış fiyatı ise 13 bin 877 lira 48 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 185 milyon 797 bin 976 metreküp doğal gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 186 milyon 98 bin 171 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA / Başak Erkalan - Ekonomi
Şanlıurfa'da inşaatta göçük! 2 işçi hayatını kaybetti, 3 işçi yaralandı

İnşaatta göçük! Şehri sarsan faciadan art arda acı haberler geldi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şehidin tabutunun başında gülüşen isimlerin kim olduğu ortaya çıktı

Şehidin tabutunun başında gülüşen isimlerin kim olduğu ortaya çıktı
ABD-Venezuela gerilimine bir ülke daha dahil oldu: Bizi kimse sindiremez

Bölgede savaş çanları çalıyor! Gerilime bir ülke daha dahil oldu
Yer: Çorum! Otostopla bindiği araç mezarı oldu

Yer: Çorum! Otostopla bindiği araç mezarı oldu
İspanya-Türkiye maçını Alman hakem Felix Zwayer yönetecek

Milyonların merakla beklediği maçı yönetecek
Şehidin tabutunun başında gülüşen isimlerin kim olduğu ortaya çıktı

Şehidin tabutunun başında gülüşen isimlerin kim olduğu ortaya çıktı
Yasemin Ergene'nin kızları annelerini solladı

Yasemin Ergene'nin kızları annelerini solladı
Rafa Silva'dan Beşiktaşlı taraftarların sabrını taşıracak bir hareket daha

Beşiktaşlıların sabrını taşıracak bir hareket daha
39'luk Dzeko attığı gollerle tarih yazıyor! Adım adım Dünya Kupası

39'luk Dzeko tarih yazıyor
Sıra dışı kaza: Köpek sahibini vurdu

Sıra dışı kaza: Köpek sahibini vurdu
Arapsaçına döndü! Türkiye'nin konuştuğu dosyayı Cinayet Büro devraldı

Arapsaçına döndü! Türkiye'nin konuştuğu dosya artık Cinayet Büroda
İstanbul'da musluklardan çamurlu su akıyor! İSKİ'den açıklama geldi

Megakent'te neler oluyor? Görüntü büyük tedirginlik yarattı
Mustafa Erhan Hekimoğlu'ndan Beşiktaş'a kötü haber

Kara bulutlar dağılmıyor! Şimdi de genç yıldızı sakatlandı
Oto kurtarıcının üzerindeki otomobilde arkadaşını başından vurdu

Oto kurtarıcının üzerindeki otomobilde arkadaşını başından vurdu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.