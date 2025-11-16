Spot Doğal Gaz Fiyatları ve İşlem Hacmi Açıklandı

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 14 bin 607 lira 87 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 8 milyon 951 bin 138 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 18 milyon 548 bin 522 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 14 bin 607 lira 87 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 623 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 15 bin 285 lira 47 kuruş, satış fiyatı ise 13 bin 877 lira 48 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 185 milyon 797 bin 976 metreküp doğal gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 186 milyon 98 bin 171 metreküp olarak kayıtlara geçti.