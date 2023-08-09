Spot doğal gaz fiyatları düşüş gösterdi

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 10 bin 36 lira 6 kuruş olarak belirlendi. Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 56 milyon 553 bin 354 lira oldu. Bu rakam, bir önceki gün 73 milyon 165 bin 5 lira olarak açıklanmıştı. Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 10 bin 36 lira 6 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 5 milyon 635 metreküp oldu. Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 10 bin 537 lira 86 kuruş, satış fiyatı ise 9 bin 534 lira 26 kuruş olarak belirlendi. Türkiye'ye dün 104 milyon 18 bin 79 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 98 milyon 837 bin 716 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 10 bin 36 lira 6 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 56 milyon 553 bin 354 lira oldu. Bu rakam, bir önceki gün 73 milyon 165 bin 5 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 10 bin 36 lira 6 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 5 milyon 635 metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 10 bin 537 lira 86 kuruş, satış fiyatı ise 9 bin 534 lira 26 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 104 milyon 18 bin 79 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 98 milyon 837 bin 716 metreküp olarak kayıtlara geçti.