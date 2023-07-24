Spot doğal gaz fiyatları düşüş gösterdi

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 9 bin 498 lira 95 kuruş olarak belirlendi. Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 9 bin 973 lira 90 kuruş, satış fiyatı ise 9 bin 24 kuruş olarak belirlendi. Türkiye'ye dün 103 milyon 841 bin 243 metreküp doğal gaz girişi sağlandı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 9 bin 498 lira 95 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 22 milyon 322 bin 530 lira olarak gerçekleşti. Bu rakam, bir önceki gün 38 milyon 454 bin 100 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 9 bin 498 lira 95 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 2 milyon 350 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 9 bin 973 lira 90 kuruş, satış fiyatı ise 9 bin 24 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 103 milyon 841 bin 243 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 104 milyon 485 bin 874 metreküp olarak kayıtlara geçti.