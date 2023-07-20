Spot doğal gaz fiyatları düşüş gösterdi

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 9 bin 482 lira 46 kuruş olarak belirlendi. Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 9 bin 956 lira 58 kuruş, satış fiyatı ise 9 bin 8 lira 34 kuruş olarak belirlendi. Türkiye'ye dün 100 milyon 245 bin 859 metreküp doğal gaz girişi sağlandı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 9 bin 482 lira 46 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 10 milyon 620 bin 350 lira olarak gerçekleşti. Bu rakam, bir önceki gün 12 milyon 283 bin 734 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 9 bin 482 lira 46 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 1 milyon 120 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 9 bin 956 lira 58 kuruş, satış fiyatı ise 9 bin 8 lira 34 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 100 milyon 245 bin 859 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 101 milyon 199 bin 975 metreküp olarak kayıtlara geçti.