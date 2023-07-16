Spot doğal gaz fiyatları düşüş gösterdi

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 9 bin 383 lira 68 kuruş olarak belirlendi. Toplam işlem hacmi ise 27 milyon 948 bin 974 lira olarak gerçekleşti.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 9 bin 383 lira 68 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 27 milyon 948 bin 974 lira olarak gerçekleşti. Bu rakam, bir önceki gün 33 milyon 874 bin 106 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 9 bin 383 lira 68 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 2 milyon 979 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 9 bin 852 lira 86 kuruş, satış fiyatı ise 8 bin 914 lira 50 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 97 milyon 714 bin 863 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 95 milyon 857 bin 859 metreküp olarak kayıtlara geçti.