Spot doğal gaz fiyatları düşüş gösterdi

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 9 bin 440 lira 82 kuruş olarak belirlendi. Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 7 milyon 90 bin 346 lira olarak gerçekleşti. Bu rakam, bir önceki gün 23 milyon 364 bin 554 lira olarak açıklanmıştı. Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 9 bin 440 lira 82 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 751 bin metreküp oldu. Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 9 bin 912 lira 86 kuruş, satış fiyatı ise 8 bin 968 lira 78 kuruş olarak belirlendi. Türkiye'ye dün 88 milyon 452 bin 931 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 89 milyon 91 bin 985 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 9 bin 440 lira 82 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 7 milyon 90 bin 346 lira olarak gerçekleşti. Bu rakam, bir önceki gün 23 milyon 364 bin 554 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 9 bin 440 lira 82 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 751 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 9 bin 912 lira 86 kuruş, satış fiyatı ise 8 bin 968 lira 78 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 88 milyon 452 bin 931 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 89 milyon 91 bin 985 metreküp olarak kayıtlara geçti.