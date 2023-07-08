Spot doğal gaz fiyatları düşüş gösterdi

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 9 bin 336 lira 94 kuruş olarak belirlendi. Toplam işlem hacmi ise 23 milyon 364 bin 554 lira olarak gerçekleşti.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 9 bin 336 lira 94 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 23 milyon 364 bin 554 lira olarak gerçekleşti. Bu rakam, bir önceki gün 57 milyon 908 bin 198 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 9 bin 336 lira 94 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 2 milyon 505 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 9 bin 793 lira 29 kuruş, satış fiyatı ise 8 bin 860 lira 59 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 92 milyon 433 bin 794 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 92 milyon 843 bin 911 metreküp olarak kayıtlara geçti.