Spot doğal gaz fiyatları düşüş gösterdi

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 9 bin 296 lira 52 kuruş olarak belirlendi. Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 57 milyon 908 bin 198 lira olarak gerçekleşti. Bu rakam, bir önceki gün 81 milyon 262 bin 365 lira olarak açıklanmıştı. Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 9 bin 296 lira 52 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 6 milyon 229 bin metreküp oldu. Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 9 bin 761 lira 35 kuruş, satış fiyatı ise 8 bin 831 lira 69 kuruş olarak belirlendi. Türkiye'ye dün 106 milyon 535 bin 540 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 101 milyon 135 bin 652 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 9 bin 296 lira 52 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 57 milyon 908 bin 198 lira olarak gerçekleşti. Bu rakam, bir önceki gün 81 milyon 262 bin 365 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 9 bin 296 lira 52 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 6 milyon 229 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 9 bin 761 lira 35 kuruş, satış fiyatı ise 8 bin 831 lira 69 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 106 milyon 535 bin 540 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 101 milyon 135 bin 652 metreküp olarak kayıtlara geçti.