Spot doğal gaz fiyatları düşüş gösterdi

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 9 bin 149 lira 86 kuruş olarak belirlendi. Toplam işlem hacmi ise 79 milyon 365 bin 395 lira olarak gerçekleşti.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 9 bin 149 lira 86 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 79 milyon 365 bin 395 lira olarak gerçekleşti. Bu rakam, bir önceki gün 87 milyon 445 bin 400 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 9 bin 149 lira 86 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 8 milyon 674 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 9 bin 607 lira 35 kuruş, satış fiyatı ise 8 bin 692 lira 37 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 40 milyon 666 bin 316 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 40 milyon 816 bin 288 metreküp olarak kayıtlara geçti.