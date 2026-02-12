Haberler

Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Güncelleme:
Dünkü işlem verilerine göre, spot doğal gaz piyasasında 1000 metreküp gazın referans fiyatı 14 bin 481 lira 28 kuruş olarak belirlendi, işlem hacmi ise 9 milyonu aştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 14 bin 481 lira 28 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 9 milyon 340 bin 425 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 2 milyon 245 bin 747 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 14 bin 481 lira 28 kuruş olarak tespit edilirken, gaz ticaret miktarı 645 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 15 bin 205 lira 34 kuruş, satış fiyatı ise 13 bin 757 lira 22 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 237 milyon 886 bin 328 metreküp gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 237 milyon 749 bin 855 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA / Gülşen Çağatay - Ekonomi
