Spot Doğal Gaz Fiyatları Belirlendi

Güncelleme:
Dün spot doğal gaz piyasasında 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 14 bin 650 lira olarak belirlendi. İşlem hacmi ise 7 milyon 818 bin 400 lira olarak kaydedildi.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 14 bin 650 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 7 milyon 818 bin 400 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 8 milyon 27 bin 330 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 14 bin 650 lira, gaz ticaret miktarı ise 535 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 15 bin 382 lira 50 kuruş, satış fiyatı ise 13 bin 917 lira 50 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 173 milyon 74 bin 579 metreküp doğal gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 172 milyon 907 bin 836 metreküp olarak kayıtlara geçti.

