Spot Doğal Gaz Fiyatları Belirlendi

Dün spot doğal gaz piyasasında 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 14 bin 349 lira olarak belirlenirken, işlem hacmi 13 milyon 820 bin lira oldu. Türkiye'ye 148 milyon metreküp doğal gaz girişi gerçekleşti.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 13 milyon 820 bin 624 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 6 milyon 451 bin 338 lira olarak açıklanmıştı.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 15 bin 66 lira 45 kuruş, satış fiyatı ise 13 bin 631 lira 55 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 148 milyon 824 bin 256 metreküp doğal gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 148 milyon 997 bin 481 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA / Handan Kazancı - Ekonomi
