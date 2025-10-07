Haberler

Spot Doğal Gaz Fiyatları Belirlendi

Dün spot doğal gaz piyasasında 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 14 bin 534 lira 93 kuruş olarak belirlendi. İşlem hacmi 8 milyon 269 bin 255 lira olarak kaydedildi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 8 milyon 269 bin 255 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 6 milyon 183 bin 589 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 14 bin 534 lira 93 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 577 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 15 bin 261 lira 68 kuruş, satış fiyatı ise 13 bin 808 lira 18 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 108 milyon 62 bin 361 metreküp doğal gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 109 milyon 552 bin 629 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA / Hümeyra Ayaz - Ekonomi
