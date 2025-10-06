Haberler

Spot Doğal Gaz Fiyatları Belirlendi

Dün spot doğal gaz piyasasında 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 14 bin 692 lira 74 kuruş olarak belirlendi. İşlem hacmi 6 milyon 183 bin 589 lira, gaz ticaret miktarı ise 421 bin metreküp oldu.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 6 milyon 183 bin 589 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 5 milyon 424 bin 992 lira olarak açıklanmıştı.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 15 bin 427 lira 38 kuruş, satış fiyatı ise 13 bin 958 lira 10 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 109 milyon 636 bin 869 metreküp doğal gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 109 milyon 552 bin 629 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA / Ebru Şengül Cevrioğlu - Ekonomi
