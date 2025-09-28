Haberler

Spot Doğal Gaz Fiyatları Belirlendi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dün spot doğal gaz piyasasında 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 14 bin 340 lira 43 kuruş olarak belirlendi. İşlem hacmi ise 8 milyon 765 bin 787 lira oldu.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 14 bin 340 lira 43 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 8 milyon 765 bin 787 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 9 milyon 787 bin 727 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 14 bin 340 lira 43 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 612 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 15 bin 57 lira 45 kuruş, satış fiyatı ise 13 bin 623 lira 41 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 100 milyon 694 bin 131 metreküp doğal gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 100 milyon 604 bin 323 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA / Firdevs Yüksel - Ekonomi
Kütahya'da 5.4 büyüklüğünde deprem! İstanbul ve İzmir'de de hissedildi

Kütahya'da korkutan deprem! İstanbul'da da büyük panik yaşandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Paşinyan: Ermenistan ile Türkiye arasında eşi görülmemiş olumlu bir diyalog tesis edildi

Paşinyan'dan çarpıcı Türkiye açıklaması: Eşi benzeri görülmemiş...
Hilal Cebeci Güllü'nün cenazesine çelenk gönderen menajerlere ateş püskürdü: Terbiyesizler

Cebeci Güllü'nün cenazesine çelenk gönderen menajerlere ateş püskürdü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.