Spot Doğal Gaz Fiyatları Belirlendi

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Spot doğal gaz piyasasında 1000 metreküp gazın referans fiyatı 13 bin 683 lira 56 kuruş olarak belirlendi. İşlem hacmi ise 10 milyon 658 bin 178 lira oldu.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 13 bin 683 lira 56 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 10 milyon 658 bin 178 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 11 milyon 349 bin 100 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 13 bin 683 lira 56 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 799 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 14 bin 367 lira 74 kuruş, satış fiyatı ise 12 bin 999 lira 38 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 120 bin 857 lira 232 metreküp doğal gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 121 milyon 143 bin 676 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA / Duygu Alhan - Ekonomi
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