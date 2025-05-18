Spot Doğal Gaz Fiyatı Belirlendi

Spot Doğal Gaz Fiyatı Belirlendi
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Dün spot doğal gaz piyasasında 1000 metreküp gazın referans fiyatı 13.815,93 lira olarak belirlenirken, işlem hacmi 3,2 milyon lira oldu.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 13 bin 815 lira 93 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 3 milyon 201 bin 839 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 6 milyon 252 bin 55 lira olarak açıklandı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 13 bin 815 lira 93 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 232 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 14 bin 506 lira 73 kuruş, satış fiyatı ise 13 bin 125 lira 13 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 138 milyon 879 bin 239 metreküp doğal gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 138 milyon 973 bin 736 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA / Hümeyra Ayaz - Ekonomi
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